Чиновники поздравили николаевских врачей с праздником и торжественно вручили им грамоты и цветы

В понедельник, 12 июня, в День медицинского работника, николаевских медиков поздравили представители местной власти.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Первым медиков поздравил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. Глава области акцентировал, что благодаря инициативе Президента Украины Петра Порошенко сегодня есть возможность развития сельской медицины. На Николаевщине до конца года в области запланировано строительство 14 новых сельских амбулаторий высокого качества и уровня. Люди, которые будут обращаться к амбулаторий, получат полный спектр услуг в селе.

Алексей Савченко также рассказал, что в области продолжается работа по заключению деклараций между врачами и жителями области - на сегодня цифра подписанных соглашений составляет более 200 000.

— На сегодняшний день почти 200 тысяч деклараций вы заключили с жителями Николаевщины. Это дает возможность давать уже другие услуги. Мы, имея большую мощную программу, получим в этом году 14 сельских амбулаторий наивысшего уровня. Вместе с вами мы трудились очень тяжело и все-таки сделали медицинские округа, - сказал Алексей Савченко.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко Заместитель главы Николаевского облсовета, Андрей Кротов, в свою очередь, пообещал увеличение финансирования для медицинских учреждений.

— С каждым годом и в этом году мы будем увеличивать финансирование наших областных медицинских учреждений, - сказал Андрей Кротов.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич и начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай Также с поздравительным словом к медикам обратился городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— За последние годы нам удалось многое в плане обновления оборудования и улучшения работы медучреждений. Сегодня мы строим в БСМП новый травматологический пункт. Планируется, что до конца этого года строительные работы будут завершены. И в итоге мы получим современный травмпункт, который будет отвечать существующим нормам. Нам необходимо продолжать улучшать условия в медицинских учреждениях, приобретать новую мебель и оборудование, – отметил Сенкевич.

После поздравительных речей медработников отметили грамотами и цветами.

Первый заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и заместитель главы Николаевского облсовета Андрей Кротов

Напомним, николаевской областной детской больнице планируют приобрести лапароскопическое и эндоскопическое оборудование на 6,5 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) стали поступать многочисленные сообщения от врачей, которых призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами.