Новый «Адмирал» - красавец в центре города

В настоящее время открыты продажи квартир в новом жилом комплексе «Адмирал» в самом центре Николаева. Шикарный 20-этажный жилой дом станет не только самым высоким зданием города, но и самым комфортным для проживания. В нем - панорамные квартиры с живописным видом на реку Ингул и набережную.

Смена застройщика ЖК «Адмирал» - новая жизнь проекта

II-я очередь строительства ЖК «Адмирал» была начата в 2010 году и приостановлена в 2012 году. У горожан это вызвало множество вопросов: Почему так долго строят? Когда закончат? Скоро. Теперь это можно утверждать.

Смена в августе 2017 года главного акционера компании-застройщика - ООО «Констракшн ЛТД» - дала новый импульс к активизации строительства.

Застройка объекта ведется под руководством Дмитрия Степановича Иванова – известного николаевского предпринимателя, директора одной из крупнейших частных мебельных фирм на юге Украины ООО «Артель». Эта компания славится производимой мебелью на уровне высочайших европейских стандартов.

Совсем скоро – «конец» жестяным заборам и строительным кранам. Уже осенью будет возведен последний 20-й этаж, покрашен фасад и застеклены окна. Насколько продвинулось строительство можно убедиться уже сегодня:

- полностью произведены работы по кладке газоблока, утеплению фасадов и остеклению 2-й секции комплекса (17 этажей)

- произведено остекление и кладка стен

- выполняется бетонирование 1-й секции комплекса

Жильцов ждет тепло и уют

При строительстве в ЖК «Адмирал» используются исключительно высококачественные материалы и самые современные технологии, соответствующие европейским стандартам и тенденциям.

Внутренняя инфраструктура жилого комплекса «Адмирал», в первую очередь, будет максимально комфортной для будущих жильцов.

Озеленение придомовой территории предусматривает высадку многолетних зеленых насаждений, обустройство цветников и газонов. На территории двора ЖК «Адмирал» будут оборудованы детские площадки, произведен монтаж уличного освещения и установлены скамейки для отдыха.

Работы по благоустройству придомовой территории, относящиеся к содержанию и уборке, выполняются специалистами управляющей компании-застройщика.

Владельцы автомобилей смогут пользоваться современным паркингом более чем на 150 машиномест, расположенных на двух подземных этажах. Въезд в него предусмотрен со стороны улицы Шнеерсона. Также попасть в паркинг можно, спустившись на лифте с любого этажа.

По всей территории комплекса, в паркинге предусмотрена современная система охраны.

Жить в историческом центре города

Жить в ЖК «Адмирал» – значит быть частью деловой и культурной жизни Николаева. В непосредственной близости от дома расположены админздания Николаевской областной госадминистрации и Николаевского горсовета, исторические достопримечательности города, Флотский бульвар и Адмиралтейский парк, Ингульская набережная.

В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса престижные бизнес-центры, садики, школы, магазины, аптеки, банки, кинотеатр, салоны красоты, химчистки, кафе и рестораны.

Все этапы и ход строительства отражены на официальном сайте ЖК «Адмирал». Стремимся к тому, чтобы каждое наше действие по созданию новостройки было прозрачным и вы легко могли узнавать интересующую вас информацию.

Если у вас остались еще какие-либо вопросы, мы с удовольствием ответим на них по телефону или же при личной встрече в нашем офисе, который располагается по адресу: город Николаев, улица Чкалова, 20. Телефоны +38 (067) 7-899-899 и +38 (063) 7-899-899. График работы 09:00-17.00.