Военнослужащим не будут начислять штрафные санкции за неуплату кредита, - Верховный суд

На время особого периода в Украине военнослужащим не будут начисляться штрафы за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Отмечается, что 30 мая Верховный Суд вынес постановление по иску о взыскании задолженности с военного по кредитному договору. Суд не согласился с выводом апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение.

«Верховный Суд пришел к выводу о том, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом», - говорится в сообщении.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

В Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается сейчас.

Напомним, ранее верховный суд постановил, что убийство при вторжении в жилье не является превышением мер самообороны.