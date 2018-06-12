«Сэндвичи и каши»: «Укрзалізниця» презентовала новое питание в ночных поездах

«Укрзалізниця» презентовала новое питание, которое будет доступно в некоторых ночных поездах с 18 июня.

Об этом сообщает LB.ua.

Сначала еду «протестируют» на пассажирах поездов №81 Киев-Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск, а затем расширят на большее количество поездов.

Рассчитаться за покупку пассажир сможет как наличными так и карточкой.

Кроме ланчбокса, пассажиры смогут купить йогурт(27 грн), сырники (59 грн), кашу (29 грн), сендвичи (по 42 грн), кус-кус (38грн), пасту Болоньезе (68 грн), картофельное пюре с курицей (72 грн), чизкейк (37 грн) и брауни (37 грн), а также бульон (38 грн) и грибной суп (38 грн).

Для хранения еды в каждом из таких поездов переоборудуют купе. Также, в будущем планируется переоборудование вагонов-ресторанов для этих нужд. При этом отмечается, что «УЗ» не платит фирме за сервис.

Напомним, «Укрзалізниця» проиндексировала тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 30 мая, второй этап - также на 12% с 1 октября 2018 года. Также железнодорожные билеты на поезда «Укрзалізниці» подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона.