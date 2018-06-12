Украинские танкисты отработали тактику наступления в условиях Донбасса

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Семнадцатая отдельная танковая бригада ВСУ отработала тактику наступления с учетом специфики местности Донбасса. 

Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения».

Так, танкисты отработали тактики наступления, поражения целей в прямой видимости и с дальней дистанции со стороны закрытых позиций.

- Специфика местности Донбасса имеет множество барьерных препятствий: водные, дамбы. Считаю моя бригада может с этим столкнуться во время выполнения боевых задач, — рассказал  командир бригады Владимир Дрибноход

Напомним, ранее на «Широком Лане» во время учений чуть не утопили танк.

Роман Свиридов

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русскийобщество