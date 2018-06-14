Начни свое лето вместе с магазином Wittchen

С приходом тепла желание сбежать из душных бетонных городов значительно усиливается. Хочется оказаться на райском пляже с лазурной водой, белоснежным песком и зелеными пальмами. Если ваше воображение рисует эту картину – нужно срочно собирать чемоданы и отправляться в отпуск.

Лето - время удивительных путешествий. И только с чемоданом Wittchen Ваша поездка будет ещё и комфортней. Легкие, удобные и стильные чемоданы представлены в нашем магазине. Багажи от Wittchen на практике порадуют вас своей вместительностью и компактностью.

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Ждём Вас каждый день с 11:00 до 20:00 по адресу: город Николаев, улица Никольская 52/1 (угол улицы Соборной). Телефон магазина: 098 768-86-15.