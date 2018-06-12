«Стройматериалы собираетесь передавать?»: На недострой на 3-й Слободской, который хотят передать «могилянке» нет документации

Передать государству с коммунальной собственности Николаева недострой по адресу 3-я Слободская, 49/10 невозможно, так как документы есть в общем на земельный участок, но не на сам объект незавершенного строительства.

Об этом во вторник, 12 июня во время заседания постоянной комиссии по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики заявил Игорь Дятлов.

Так, представитель управления коммунального имущества сообщила, что профильная комиссия после рассмотрения данного вопроса решила: управлению коммунсобственности подготовить решение по поводу передачи недостроя государству, провести экспертную оценку здания, а именно определить стадию готовности объекта, присвоить недвижимости отдельный земельный участок и адрес, затребовать гарантии от ЧНУ касательно сохранения целевого назначения объекта и вынести данный проект на сессию.

- Что вы хотите передать? Стройматериалы или объект незавершенного строительства? Покажите пожалуйста, свидетельство на право собственности, который подтверждает, что этот объект имеет свидетельство, - просил Дятлов.

Как оказалось, данных документов нет и управление обратилось к мэру с докладной запиской, в которой просит присвоить объекту отдельный участок и адрес.

- Невозможно это передать, у нас опять идет обман. До тех пор пока не будет сделана работа балансосодержателем, чтобы получить бумагу – свидетельство, которое подтверждает право владения, только после этого можно говорить, - заявил Дятлов.

В итоге Игорь Дятлов предложил дать поручение балансосодержателю провести все необходимые работы, чтобы тот предоставил соответствующие документы на право собственности.

Напомним, что вопрос передачи недостроя для клиники ЧНУ имени Петра Могилы обсуждаете еще с 2016 года. При этом из-за одного голоса «воздержался» депутата Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Александра Гусева депутатская комиссия по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности снова отказала Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы в получении недостроенного здания больницы на улице 3-ей Слободской под размещение там университетской клиники.

Позже глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к депутатам Николаевского горсовета с просьбой передать недострой могилянке для создания там учебного медицинского центра и клиники на базе этого вуза.