В АМКУ заинтересовались николаевскими бюро ритуальных услуг, которые арендуют помещения у девяти больниц

Девять медицинских учреждений Николаева сдают в аренду морги для бюро ритуальных услуг, несмотря на то, что Антимонопольный комитет Украины рекомендовал запретить это делать.

Об этом идет речь в рекомендации Антимонопольного комитета Украины от 7 июня 2018 года.

Исходя из документа, в Николаеве установлено, что девять больниц сдают в аренду ритуальным компаниям помещения на договорных условия от 242 до 9 тысяч 602 гривен.

В АМКУ, тем временем, заявили, что рекомендации о запрете аренды обусловлены тем, что ритуальная компания, занимая помещение в больнице, получает выгоду, тем самым нарушаются условия конкуренции. Кроме того, в АМКУ обратили внимание на то, что сотрудники морга рекомендуют, а иногда даже навязывают людям, чьи родственники находятся в морге, услуги именно той ритуальной компании, которая берет в аренду морг.

«Указанное предложение Комитета обусловлено ​​тем, что ритуальная служба (компания), которая получает в аренду подходящее помещение в учреждении здравоохранения, количество которых в большинстве случаев достаточно незначительн с учетом ограниченного количества свободных площадей, одновременно с этим получает существенные преимущества в конкуренции по сравнению с другими участниками рынка ритуальных услуг в связи, в частности, с высокой концентрацией потребителей ритуальных услуг в этих учреждениях, с учетом их целевого назначения. Распространены случаи рекомендации сотрудниками соответствующих учреждений здравоохранения услуг именно той ритуальной компании, которые арендует у них помещение. Иногда такие рекомендации имеют признаки навязывания и даже несут в себе риски угрозы наступления негативных последствий для потребителя из-за отказа их получения в рекомендованного поставщика», - сказано в документе.

Также в АМКУ добавили, что часто морги и ритуальные компании, пользуясь тем, что человек, нуждающийся в их услугах, не знает, за что надо платить, а какие услуги предоставляются бесплатно.

«Все действия, связанные с выдачей трупа, кроме предварительной доставки гроба, принадлежат к должностным обязанностям санитаров морга и выполняются ими бесплатно. Однако, существуют связанные именно с таким «общим расположением» случаи, ущемления прав и интересов граждан, в связи с тем, что работники бюро судебно-медицинских экспертиз или моргов неправомерно обусловливают предоставление бесплатных медицинских услуг тем, что граждане должны осуществить платежи в пользу ритуальных компаний, расположенных по тому же адресу или в одном помещении», - сказано в документе.

В связи с этим АМКУ рекомендовал поручить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (далее - Минрегион), Министерству экономического развития и торговли Украины, Министерству здравоохранения Украины (далее - МЗ), Министерству внутренних дел Украины вместе с органами местного самоуправления, Комитетом и другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти обеспечить закрепление на нормативном уровне ограничения по размещению ритуальных служб в помещениях учреждений здравоохранения, в том числе в патологоанатомических бюро (отделениях), отделениях судебно-медицинских экспертиз.

В АМКУ подчеркнули, что рекомендации являются обязательными для рассмотрения.

Напомним, еще год назад депутаты Николаевского областного совета создали рабочую группу, чтобы изучить законность передачи в аренду предпринимателю Дмитрию Максу помещения в областном Бюро судмедэкспертизы.