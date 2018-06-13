«Здание трещит», - жительница Николаева пожаловалась, что на ремонт ее дома отказались выделять деньги

Жительница Николаева, которая проживает в квартире по улице Фалеевская, 9 А заявила, что дом находится в аварийном состоянии, а на ремонт здания деньги отказываются выделять.

Об этом она сообщила изданию «Преступности.НЕТ».

Так, она рассказала, что само здание дома находится в аварийном состоянии и требуется капитальный ремонт. Также женщина добавила, что деньги на ремонт, сумой 1,5 миллиона гривен выделили, но заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Репин заявил, что «денег не даст».

- В 2013 году теплотрасса, которая шла по нашему дому дала течь и подняло фундамент. Пошло резкое разрушение нашего дома. За финансовой поддержкой «Нибулона» провели исследование нашего дома и предоставили заключение экспертизы. В 2016 снова было обследование. По запоросу народного депутата Украины Андрея Вадатурского на Казакову был дан ответ, что на ремонт нашего дома выделено 1,5 миллиона гривен. Когда мы пошли на личный прием к Репину, он сказал, что этих денег не даст. А дом сыпется, - сообщила она.

Александр Репин В свою очередь, в комментарии «Преступности.НЕТ», Александр Репин сообщил, что как только появятся денег на ремонт, тогда он и будет. Также он добавил, что на тот дом уже заказали проект по ремонту.

- По Фалеевской, 9 А, в принципе мы даже заказали проекты. Там проблема была в том, что у них прорвало систему отопления и дома поплыли. Деньги появятся и сделаем. Должен быть проект. Но там ремонт будет в миллионах исчисляться. Я им сказал, что мы им не дадим денег, пока не будет решения, - заявил Репин.

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