Одесский облсовет создал собственную службу охраны во главе с бывшим начальником Николаевского райотдела милиции

Николай Михайлов Одесский областной совет создал охранную структуру, которой будет руководить Николай Михайлов.

Соответствующий проект решения депутаты поддержали на сессии во вторник, 12 апреля.

Коммунальное предприятие «Региональная службы охраны» Одесского облсовета будут привлекать для охраны имущества общины области, служебных лиц облсовета и обеспечения общественного правопорядка.

Также, согласно проекту решения, КП «Региональная службы охраны» может предоставлять свои услуги на коммерческой основе другим юридическим лицам.

Справка

Николай Михайлов начал работать в ГАИ в 1989 году и прошел путь от инспектора дорожно-патрульной службы до руководителя подразделения. В разные годы возглавлял отдельный батальон ДПС ГАИ Одесского городского управления милиции. В 2014 году Николай Михайлов успел поруководить Управлением Госавтоинспекции в Одесской области. Также Михайлов возглавлял и Центр безопасности дорожного движения в Николаевской области.

Кроме того, Николай Михайлов значился заместителем начальника Николаевского РОВД УМВД Украины в Николаевской области.

Напомним, ранее городской голова Александр Сенкевич заявлял, что в Николаеве необходимо создать муниципальную полицию, которая должна помогать решать вопросы, связанные с благоустройством города.