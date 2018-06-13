«Могут подписать до конца недели», - вице-губернатор Шевченко о передаче николаевского спортгородка и школы фехтования на баланс спорткомитета

Приказ о передаче николаевской школы фехтования и имущественного комплекса спортивного городка в парке Победы на баланс спорткомитета могут подписать до конца этой недели.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко.

«Сегодня в Киеве на совещании под председательством Министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и при участии представителей Министерства образования и науки, «сверили часы» по поводу процесса передачи в коммунальную собственность Николаева школы фехтования и имущественного комплекса спортивного городка в парке Победы. Все идет согласно ранее согласованного с Министерством образования и науки и Министерством молодежи и спорта плана», - написал он.

По словам Шевченко, на совещании присутствовал он, секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова, заместитель городского головы Юрий Андриенко и начальник городского управления физкультуры и спорта Олег Машкин.

Им сообщили, что все необходимые документы для передачи имущественного комплекса спортивного городка на баланс спорткомитета от национального университета им.В.Сухомлинского, мэрии Николаева и Николаевской ОГА находятся в соответствующих профильных министерствах.

«Со своей стороны, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что он разговаривал по этому поводу с министром образования и науки Лилией Гриневич и приказ о передаче школы фехтования и имущественного комплекса спортивного городка в парке Победы на баланс спорткомитета уже находится на согласовании в юридических департаментах профильных министерств. По словам министра этот приказ может быть подписан уже до конца недели, а дальше мы можем рассчитывать на поддержку обоих профильных министерств при рассмотрении этого вопроса в Министерстве Экономики Украины и на заседании Правительства», - отметил он.

Напомним, что спортивный комплекс Николаевская ОГА хочет передать в коммунальную собственность Николаева. Передача целостного имущественного комплекса уже согласована Министерством экономического развития и прорабатывается Министерством образования. Николаевский городской совет принял решение об обязательствах по использованию имущества спорткомплекса исключительно по целевому назначению и невозможности его отчуждения в частную собственность.

Стоит отметить, что ранее в интервью изданию «Левый берег» глава Николаевской ОГА Алексей Савченко рассказал, что Минобразования предложило сдавать споргородок в парке Победы в аренду Николаеву за 1 миллион гривен в месяц.

Ранее было решено, что школу и спортогородок сначала передадут на баланс спортивного комитета при министерстве образования и науки, чтобы потом передать его в коммунальную собственность города Николаева.

В апреле 2017 года городской совет выделил 40 миллионов 170 тысяч гривен как субвенцию в бюджет области на строительство спортивного городка. Эти деньги использовали на оплату работ, фактически выполненных в 2013-2016 годах, а также работ, выполненных в 2017 году. Как отмечал тогда вице-губернатор Валентин Гайдаржи, ранее указанные работы не были профинансированы в связи с отсутствием средств, которые должны были поступить из государственного бюджета.

А 12 мая этого года фехтовальную школу отключили от электричества. На следующий день энергоснабжение при содействии Николаевской ОГА было возобновлено.