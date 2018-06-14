Во Франции экстренно посадили лайнер из-за пассажира, который занимался сексом с резиновой куклой

Фото: иллюстрация из интернета Лайнер следовавший из Белфаста (Северная Ирландия) на Ибицу вынужденно посадили во Франции из-за непристойного поведения пьяного мужчины с резиновой куклой.

Об этом сообщает THE YELLOW BLUE, ссылаясь на The Sun.

По словам персонала и пассажиров рейса, мужчина по фамилии Макдауэлл незаконно распивал спиртное на борту самолета и вел себя непристойно в присутствии детей.

«Молодцы, ребята! В семь утра с надутой резиновой куклой на глазах моих детей! То, что нужно!» — написал в Twitter один из попутчиков.

Из-за этого пилоты совершили вынужденную посадку в аэропорту Тулуза-Бланьяк во Франции, чтобы высадить хулигана. Мужчине на всю жизнь запретили пользоваться услугами лоукостера.

- Его поведение было настолько ужасным, что мы посовещались и приняли решение внепланово посадить самолет в Тулузе. На данный момент мистер Макдауэлл находится в полиции, где получит соответствующее наказание, — рассказал представитель Jet2.

Ранее сообщалось, что самолет Вoeing 737 авиакомпании Transavia Airlines совершил экстренную посадку в португальском аэропорту Фару из-за «невыносимого зловония» от одного из пассажиров.

Также в Китае самолет совершил экстренную посадку из-за нападения пассажира с шариковой ручкой на экипаж.