«Москва слезам не верит» - бывший политзаключенный считает, что Сенцов ничего не добьется голодовкой

Украинский поэт, родившийся в Николаеве, общественный деятель и политзаключенный Олекса Резникив считает, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого в 2014 году задержали российские спецслужбы по подозрению в терроризме и приговорили к 20 годам колонии, своей голодовкой не добьется освобождения других политзаключенных.

Об этом он сказал в среду, 13 июня, во время пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Олекса Резникив отметил, что в этот день, 13 июня, во всем мире объявлен один день голодовки в поддержку политзаключенных, а также добавил, что и сам присоединился к этой инициативе. Что же касается Олега Сенцова, поэт сказал, что умереть от голода ему не дадут.

— Сенцов не будет голодать до смерти. Вряд ли это сделает Путин, потому что такого не было, чтоб они сдавались, - отметил Олекса Резникив. — В Англии ирландцы голодали в тюрьмах. Как правило 60-62 дня и умирали. Ничего это не давало – они умирали. Весь мир это видел и знал. Уступок не было. Так что и тут, я думаю, Москва слезам не верит. Я думаю, и тут ничего не выйдет у нас и у него. Я умрет ли он, я думаю, нет. Они, как правило, начинают кормить. На десятый день шланг в рот запускают и вливают какой-то питательный раствор. Я надеюсь, он выживет, - добавил Олекса Резникив.

Для справки: Олекса Резникив несколько раз отбывал наказание за якобы «антисоветскую пропаганду» - за свои стихи и просветительскую деятельность поэта отправляли в лагерь Мордовии, пять лет сидел в колонии строгого режима в Пермской области, где также объявлял голодовку в знак протеста.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Позже стало известно, что у Олега Сенцова, который на период 2 июня голодал уже 20-й день, выпадают зубы и волосы.