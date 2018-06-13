В Николаеве фирма экс-депутата от КПУ без разрешения начала подготовку к строительству возле «Сказки»

В Николаеве в среду, 13 июня, под детский городок «Сказка» работники ООО «ПИК-НИК», директором которого является экс-депутат горсовета от КПУ Виктор Борович, привезли строительный вагончик с намерением установить забор.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев на своей странице в Facebook.

«Не смотря на то, что договор аренды земли не продлён, застройщик все таки привёз к городку «Сказка» строительный вагончик и собирается устанавливать забор. Сотрудники нашего департамента уже на месте. Никаких правовых оснований для строительства там то ли жилого дома, то ли бизнес центра нет», - написал он.

Напомним, что ещё в 2012 году депутат Николаевского городского совета от Коммунистической партии Украины, руководитель ООО «Пик-Ник» Виктор Борович намеревался строить на газоне возле детского городка «Сказка», напротив Областного дворца культуры бизнес-центр.

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник департамента рассказал, что у фирмы были градостроительные условия на строительство четырёхэтажного бизнес-центра, однако действовали они до сентября 2015 года.

- Теперь они не действуют. Мы сегодня же написали письмо в ГАСК, на основании того, что градостроительные условия закончили свое действие, а там так ничего и не построили, чтобы ГАСК отменил декларацию. То-есть сейчас ГАСК осуществит свою небольшую проверку и декларацию на начало работ отменят. Поэтому никаких оснований у людей ставить заборчики и вагончики нет, - сказал Ермолаев.

Также он отметил, что у фирмы истёк срок договора аренды земли, а члены постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета пока решили перенести вопрос о продлении аренды земельного участка для строительства офисного центра.

Напомним, что в 2012 году «Пик-Ник» построила санузел в городке, однако руководство «Сказки» обвинило депутата Боровича в том, что здание построено не в соответствии с проектом и с рядом нарушений, и отказалось принимать его на свой баланс.