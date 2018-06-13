В Норвегии просят США увеличить количество морских пехотинцев на границе с Россией

Норвегия предложит Соединенным Штатам более чем в два раза увеличить количество морских пехотинцев США, размещенных в стране.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Reuters.

В конце 2018 года около 330 морских пехотинцев, которые прибыли в январе для подготовки к боевым действиям в зимних условиях, должны были бы покинуть Норвегию. Однако теперь решение о выводы американских военных изменили.

По словам министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорайде, это решение не является созданием постоянной базы США в Норвегии и не нацелено против России.

- На норвежской земле нет американских баз, - сказала она, подчеркнув, что решение имеет широкую поддержку со стороны парламента.

В то же время, как сообщает Reuters, такое решение может привести к усилению напряженности в отношениях с Россией.

«Правительство в Осло все больше озабочено угрозой со стороны России после аннексии Крыма в 2014 году и хочет, чтобы число американских морских пехотинцев увеличилось до 700 человек», - отмечается в сообщении.

Теперь Осло попросит Вашингтон с 2019 года направить к ним 700 морских пехотинцев. Дополнительные подразделения планируют расположить ближе к границе с Россией в норвежской Арктике, а не в центральной Норвегии.

«Ротация сил будет продолжаться в течение пяти лет по сравнению с первоначальным размещением, которое длилось шесть месяцев с начала 2017 года, а затем было продлено в июне прошлого года. Кроме того, США хотят построить инфраструктуру, которая могла бы разместить до четырех истребителей США на базе в 65 километрах к югу от Осло в рамках европейской инициативы по сдерживанию, начатой после присоединения России к Крыму в 2014 году», - пишет издание.

Также отмечается, что решение разместить морских пехотинцев вызвало раздражение Москвы, которая заявила, что это ухудшит двусторонние отношения и усилит напряженность на северном фланге НАТО.

Напомним, что ранее в одном из городов Норвегии запустилась сирена – местные жители подумали, что началась война с Россией. До этого руководитель военной разведки Норвегии Мортен Хага Лунде сообщил об отработке Россией наступательных действий на севере страны.