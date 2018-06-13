Уволенный Деканоидзе замначальника николаевской полиции Савченко через суд восстановился в должности

Александр Савченко Экс-заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Савченко в суде оспорил свое увольнение с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, в 2016 году после волнений местного населения из-за случившейся в 2016 году в Кривом Озере трагедии, тогдашняя глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе приняла решение не только расформировать местное отделение полиции, но и поменять руководящий состав областного управления. Тогда были уволены все заместители начальника ГУНП в Николаевской области, в том числе и Александр Савченко, который занимал должность заместителя начальника управления – начальника следственного отдела ГУНП.

Последний, по его словам, был не согласен со своим увольнением, так как считает, что сделал все для того, чтобы успокоить местное население, и вины за собой за произошедшее не чувствует.

Представителем Савченко был подан иск в Николаевский окружной административный суд, который признал увольнение незаконным. Это решение Нацполиция оспорила в Одесский апелляционный административный суд, который также признал увольнение Савченко незаконным.

Александр Савченко уже восстановлен в должности заместителя начальника – начальника следственного отдела ГУНП в Николаевской области. Стоит отметить, что эту должность на данный момент занимает Иван Выговский. В ГУНП решают, как выйти из сложившейся ситуации.