В Николаеве пожаловались на точки, торгующие колбасами прямо на улице: «Это полная антисанитария!»

Жительница Николаева пожаловалась на предпринимателей, торгующих колбасными изделиями прямо с автомобилей, некоторые из которых даже не оборудованы холодильными витринами.

Об этом сообщила местная жительница Мила Юрченко на странице Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

По ее словам, торговля осуществляется на перекрестке проспекта Мира и улицы Строителей. Колбасу и молочные изделия, как сообщила Мила Юрченко, хранят прямо в грязных ящиках.

«Если кто-то думает, что мы устанем писать про эти колбасные точки-ошибаетесь! Торговля осуществляется с машин на пешеходной зоне! Если один автомобиль оборудован холодильными витринами, то второй производит торговлю колбасными (мясными) и молочными изделиями в летний период с грязных ящиков!» – пишет девушка.

Также девушка потребовала запретить незаконную торговлю, опираясь на то, что это сделать легче, чем объяснять людям, что покупать продукцию из машин на улице нельзя.

«Данные объекты не имеют права здесь находиться! Это полная антисанитария! Машина без холодильных витрин стоит с раннего утра до позднего вечера! Молодые мамочки покупают детям продукцию, ведь запретить им либо стоять и объяснять об опасности бесполезно, но можно запретить незаконную торговлю!» – написала местная жительница.

Напомним, в Николаевской области будут проводить рейды на рынках с целью недопущения продажи дикорастущих грибов без санитарной экспертизы.