«Мы получили пощечину»: Минобразования отказалось отдать Николаеву помещение под «Мореходную школу»

Министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передачи в коммунальную собственность города помещение, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы».

Об этом стало известно во вторник, 12 июня в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики.

Так, глава комиссии Александр Маликин сообщил, что Минобразования предоставил неудовлетворительный ответ касательно данного вопроса на просьбу депутатов:

- Министерство образования на обращение сессии на трех страницах написали, почему нельзя. Я как депутат могу сказать, что там закамуфлированный отказ. Мы же хотели разместить там морской лицей, - сообщил Александр Маликин.

Анна Лычко В свою очередь начальница гороно Анна Лычко отметила, что это помещение крайне необходимо и управление образования Николаевского городского совета продолжит поиски другого подходящего помещения.

- Мы бы с удовольствием разместили там лицей, с большим удовольствием. В дальнейшем будем искать другие помещения и варианты, - отметила Лычко.

На вопрос Маликина, что планирует делать с этим помещением, которое не используется и фактически простаивает, Лычко заявила, что «на сегодняшний день это не коммунальная собственность города Николаева».

При этом на уточняющий вопрос, может ли мэрия затребовать это помещение в коммунальную собственность, начальница гороно ответила утвердительно, однако отметила, что «для начала необходимо узнать дальнейшее действия по поводу функционирования отдельного структурного подразделения имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного». В частности по ее словам, около 80 студентов учатся на базе отдельного структурного подразделения.

- Фактически, мы получили пощечину, к нам же обращаться с передачей имущества, я честно скажу, не знаю какую рекомендацию может принять наша комиссия…, - отметил Маликин.

В свою очередь, депутат Игорь Дятлов предложил рекомендацию следующего характера: «нужно обращение сессии, а также обратиться к нашим коллегам с профильной комиссии по коммунальным вопросам, чтобы они принимали решения и учитывали то отношение со стороны центральных органов исполнительной власти».

-На сколько, я знаю, это помещение для нас очень важно. Если к нам так относятся, мы должны сделать соответствующие выводы, - предложил Дятлов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве рассмотрят возможность восстановления деятельности профессионально-технического училища «Мореходная школа» на базе Национального университета кораблестроения.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета поддержали решение направить обращение к Министру образования Украины Лилии Гриневич с просьбой передать ряд имущества с баланса министерства в коммунальную собственность города Николаева, в том числе и здания Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.