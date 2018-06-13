На Николаевщине отец отправил маленьких детей купить ему водку - их госпитализировали с отравлением

Фото: иллюстрация из интернета В Николаевской области в больницу с алкогольным отравлением госпитализировали детей 7-и и 10-и лет.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Во вторник, 12 июня, в Казанковское отделение Новобугского отдела полиции сообщили, что в местную больницу госпитализировали детей с подозрением на алкогольное отравление.

Выяснилось, что родители и старший брат детей ушли пасти скот, а брат и сестра остались дома. Ближе к вечеру 10-летнему мальчику позвонил отец и попросил пойти к соседу и купить ему бутылку водки. Купив алкоголь, брат с сестрой решили попробовать его. По словам детей, они сделали по одному глотку, а все остальное - вылили.

После чего, дети начали себя странно вести и кричать, что и привлекло внимание соседей, которые вызвали скорую помощь. Врачи сразу госпитализировали брата с сестрой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственное отделение Казанковского отделения полиции предварительно начало уголовное производство по признакам части 1 статьи 304 Уголовного Кодекса Украины («Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию и надзору за детьми. Помимо этого, решается вопрос о привлечении к уголовной или административной ответственности человека, который продал алкоголь несовершеннолетним. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье колядующих детей угостили алкоголем.