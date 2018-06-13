Восстановленного в должности замначальника николаевской полиции сразу же отстранили – на него завели дело

Александр Савченко В отношении Александра Савченко, восстановленного на должности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области, открыли уголовное производство по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»). Приказом ГУНП от 8 июня назначено служебное расследование, на период которого Александр Савченко отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщили в управлении кадрового обеспечения ГУНП в Николаевской области.

Напомним, что Александр Савченко в суде оспорил свое увольнение с должности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области - начальника следственного управления.

В ГУНП во исполнение судебных решений отменили часть приказов, которые касались Александра Савченко, в частности об его увольнении. 11 июня Александру Савченко выдали жетон полицейского.

В полиции объяснили, что в ГУНП есть одна должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления и ее уже занимает Иван Выговский. При этом законодательством не предусмотрено его увольнение или «перемещение полицейских в органах» из-за того, что на этой должности восстановился Савченко.

«На основании восстановления работника, ранее выполнявшего эту работу, Законом Украины «О Национальной полиции» не предусмотрено ни зачисление полицейских в распоряжение органов полиции (статья 67), ни отстранение полицейского от выполнения служебных обязанностей или должности (статья 70)», - сообщили в полиции.

Содержание двух или более человек на одной штатной должности законодательством не предусмотрено. Денежное содержание сейчас выплачивается только Выговскому. Выдача двух служебных удостоверений по одной должности не предусмотрена законодательством. По желанию Александра Савченко ему могут выдать временную справку вместо служебного удостоверения. «Соответствующее управленческое решение» по Савченко примут по результатам служебного расследования.