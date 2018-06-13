«Должна немного возрасти культура» - Ермолаев считает, что николаевцы должны сами перестать покупать колбасу с машин

Торговля колбасными изделиями и молочными продуктами с автомобилей на улице будет продолжаться до тех пор, пока николаевцы сами не перестанут покупать продукты с подобных торговых точек.

Об этом в комментарии изданию «Преступности.НЕТ» сказал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

По его словам, рейды приносят пользу, но ненадолго – автомобили продолжают парковаться в запрещенных для этого местах и торгуют колбасой. А во время рейда продавец может просто спрятать продукты.

— Мы проводили рейды, но это транспортные средства, по закону это в полномочиях патрульной полиции. Мы подходим, он машину закрыл и все, то есть мы неоднократно проводили рейды и с патрульными. Конечно это незаконно, без холодильника. А мы приходим, они начинают быстро с прилавка, а там машина, как пикап, они эту колбасу прямо на днище закидывают, это кошмар какой-то, - сказал Андрей Ермолаев.

Директор антикоррупционного департамента отметил, что торговля будет продолжаться, пока люди сами не перестанут игнорировать ее.

— Тут сколько рейдов не проводи, это тоже самое, что сколько пьяных не ловят, люди продолжают нарушать правила дорожного движения за рулем. То есть, должна немного возрасти культура, чтоб люди вообще перестали это покупать. Это просто вред для здоровья, - сказал директор антикоррупционного департамента.

Несмотря на то, что рейды проводятся, автомобили с колбасными и молочными изделиями продолжают появляться. Технически избавиться от людей, торгующих продуктами, с автомобилей тяжело.

— В каждом районе по несколько стихийных рынков. На этой неделе был на Колосе рейд. Недавно вроде их администрация разгоняла. Мы провели рейд, ушли, два часа и все опять вышли. Пост же не поставишь, чтоб там постоянно была полиция. Одно дело, когда есть торговая точка, мы пришли и оштрафовали. Когда есть машина, он все в кузов покидал, машину забрал и ушел. Бывает, мы даже полицию не успеваем вызвать, - добавил Андрей Ермолаев.

Напомним, жительница Николаева пожаловалась на предпринимателей, торгующих колбасными изделиями прямо с автомобилей, некоторые из которых даже не оборудованы холодильными витринами.