В Николаеве убирают грунт с бульвара на Центральном проспекте, чтобы не загрязнялась дорога

В Николаеве на бульваре на Центральном проспекте выполняют работы по уборке непригодного грунта.

Об этом сообщается на странице Департамента ЖКХ Николаевского городского совета в Fаcebook.

Работы проводит подрядная организация ООО «Николаевзеленхоз» на бульварной части от улицы 6-я Слободская до улицы Садовая.

«Общая длина обочин, на которых будет проведено снятие многолетних «наплывов», составляет почти 2,5 км. Толщина земляного слоя, который превышает уровень технической полосы или бордюра, местами доходит до 60 см. На проспекте Центральном такая работа практически никогда не выполнялась. В прошлом году уже была очищена от непригодного грунта бульварная часть улицы Чкалова от проспекта Богоявленского до улицы Садовой и по улице Пограничной от проспекта Богоявленского до улицы 5-я Слободская. На проспекте Мира от улицы Космонавтов до железнодорожного вокзала обустроили техническую полосу. Такое очищение бульварных частей позволит предотвратить загрязнение дорог», - сообщили в департаменте.

Напомним, что уборка лишнего грунта и рекультивация газонов обойдутся в миллион гривен.