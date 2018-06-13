«Избивают прохожих и оставляют горы мусора»: В Киеве на вокзале больше 300 ромов обосновали табор

В Киеве на Вокзале возле кинотеатра «Ультрамарин» обосновалось новое поселение ромов. Такое событие не прошло бесследно: по всей территории разбросан мусор, появились первые жертвы.

Об этом сообщает «Информатор»

Люди на своих страницах в Facebook жалуются на их разбойное поведение, есть пострадавшие.

Одна из жертв — 16-летний подросток, которого они жестоко избили толпой. Со слов мамы потерпевшего, Юлии Поповой, в парня бросили бутылкой, вследствие чего он потерял сознание. Очнувшись в луже крови, он увидел над собой одного из нападавших. Парень попросил его вызвать скорую, после чего получил еще один удар бутылкой по голове. Позже пострадавшего доставили в больницу и наложили 7 швов.

Помимо нападений на мирных жителей, ромы загрязняют территорию вокруг своего поселения. Горы мусора, отходов и сожженные вещи — все это следы незваных гостей столицы.

Напомним, ранее в Киеве в парке ромы закидали камнями экологов. 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов. Также в Киеве толпа ромов жестоко избили 16-летнего парня.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.