Какой выход? Самосуд?

Константин Кутурланов В этом тексте много негатива. Впечатлительным, беременным и детям до 18 лет не читать.

Знаете, не люблю такие ситуации, не люблю накидывать на судей, на полицейских, понимая, что они зачастую бывают заложниками ситуации, заложниками каких-то своих фобий. Хотя, откровенно, что судьи, что сотрудники полиции должны быть заложниками закона. Однако я не могу их понять, когда они становятся заложниками денег и безнаказанности. Обычных, с*ка, денег! Денег от наркобарыг, денег от убийц, денег от тех, кому место в самой страшной и Богом забытой тюрьме на этой планете.

Сегодня у меня в списке судей, которые отпускали убийц, наркоторговцев, коррупционеров, появилась еще одна судья. Вчера ее сын – бык с накаченными мышцами и высохшим мозгом – посмел оскорбить моего близкого товарища и открыть свой поганый рот на человека, который 25 лет своей жизни отдал службе Украине, и уже четыре года борется со страшной болезнью, находя в себе силы не опустить руки. И при этом он помогал мне, когда я был в АТО, и продолжает помогать нашей редакции и в любое время дня и ночи везет наших журналистов, куда скажут.

Вчера мой друг вечером ехал на своем стареньком автомобиле «Chevrolet» по проспекту Центральному и, сворачивая в парковочный карман, не заметил велосипедиста, который двигался с ним в попутном направлении, якобы зацепив его зеркалом бокового вида. Велосипедист, 29-летний человек в хорошей физической форме, не упал. Но произошедшее, видимо, его очень расстроило, ибо «разойдись море, говно плывет». Он с матами набросился на моего товарища, который, к слову, сразу же принес свои извинения. В принципе, этот конфликт мог бы и не состояться, если бы бык умерил свой пыл и принял извинения. Тем более, что в показаниях следователю он заявил буквально следующее: «Я не почувствовал удара, но я понял, что меня подрезали». Но это если бы был мозг. А так, напоминаю, он высох. Наверное, из-за стероидов и усиленного кручения педалей велосипеда, стоимость которого, наверное, превышает стоимость машины моего товарища.

Тем не менее, ему мало было обматерить человека, который ходит, опираясь на трость. Бык еще решил заявить, что если бы не трость, то он его прибил бы. Достойный сын служителя Фемиды, действовал строго по УПК и после потока нецензурной лексики с ноги заехал в дверь автомобиля. Это в стиле николаевского быдла, воевать, бл*дь, с автомобилем, который не даст тебе в ответ по твоему е**лу. К слову, он мог бы применить свои навыки борьбы с железяками в зоне проведения АТО, поражая одним ударом ноги вражеские танки. Но когда было 6 волн мобилизации, ему было не до этого, он развивал свой чебуречный бизнес, который почему-то не развился. И я даже знаю, почему.

Группа поддержки Примечательно, что этот юный воин оказался настолько храбрым, что подтянул в качестве группы поддержки своих корешей – таких же анаболиков, и быстро отзвонился маме, главе Корабельного районного суда Елене Кутурлановой. Наверное, хотел проконсультироваться по ситуации, или, возможно, попросить его отмазать. Почему делаю такой вывод, потому что и ротный прибывших на место сотрудников патрульной полиции, и следственно-оперативная группа не увидели в данной ситуации ничего криминального и сказали, что это личное дело моего товарища и горевелосипедиста, и пусть это решает суд, Корабельный суд Николаева. Можете начинать смеяться. И на просьбу принять заявление о хулиганстве со стороны неуважаемого Константина Анатолиевича Кутурланова следователь посоветовала обратиться с заявлением в отдел полиции, отказавшись принимать его на месте совершения преступления. Правильно, кому хочется возиться с сыном судьи, которая ничего такого в действиях своего сына не увидела.

Елена Кутурланова

Кстати, ненормативной лексики досталось и сотрудникам патрульной полиции, которые прибыли на вызов. А помимо матов им угрожали еще и тем, что они «завтра будут стоять на коленях в прокуратуре и просить прощение». Мордой на асфальт его не положили…

И вот смотря на всю эту ситуацию, у меня один вопрос: что делать моему товарищу? Подавать в суд на возмещение ущерба? Дешевле самому сделать машину. Воевать с судьей? Ему одному это как ссать против ветра. Хорошо, что у него есть, кому подставить плечо. А что делать остальным? Ответ есть. Но почему-то тогда служители Фемиды начинают обижаться, когда у них горят машины, когда вместо Ваша Честь говорят, что этой чести нет. Ответьте мне, Елена Кутурланова, что делать обычным людям, которые стали жертвами неадекватного поведения вашего отпрыска? Ведь это уже не первый случай. Город ведь маленький, все всё знают. Возможно, в следующий раз вас не нужно будет защищать, когда в вашу сторону будут поступать угрозы от подсудимых? Или что нам всем делать? Ответьте мне, Елена Кутурланова. Поступить так же, как ваш сын, устроив самосуд? Иначе после подобных ситуаций в будущем может сгореть какая-нибудь «Kia Sportage» 2016 г.в.. Ведь не у всех есть возможность обратиться к вам публично.

P.S. Хочу обратить внимание патрульных, что Константин Кутурланов нарушил п. 6.4. ПДД Украины, который гласит, что «велосипедист может перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять велосипедом и не создают препятствий другим участникам дорожного движения». Груз в виде Константина Кутурланова как раз мешает ему управлять велосипедом и создает препятствия другим участникам дорожного движения.