На Кинбурнской косе создали искусственный остров для «краснокнижных» птиц – некоторые виды уже гнездятся

На Кинбурнской косе для гнездования редких и исчезающих видов птиц создали искусственный остров.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Сообщается, что остров на озере Лопушное занимает площадь 300 квадратных метров. На острове уже гнездятся шилоклювка, травник, ходулочник, речная крачка, кряква – это те виды, находящиеся под охраной международных соглашений и конвенций, часть которых занесена в Красную книгу Украины.

Сообщается, что остров построили в рамках реализации природоохранного мероприятия Комплексной программы охраны окружающей среды Николаевской области на 2018-2020 годы «Разработка и внедрение мероприятий по сохранению мест гнездования редких и исчезающих птиц на водно-болотных угодьях международного значения в пределах объектов природно-заповедного фонда регионального значения». Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко отметил, что в рамках программы из областного экологического фонда на остров выделили почти 150 тысяч гривен.

«Николаевщина поддерживает правительственные инициативы и международные программы по сохранению окружающей среды. Почти 150 тысяч гривен за счет областного экологического фонда в рамках областной программы направлено на реализацию важного природоохранного мероприятия для сохранения редких видов птиц на территории Кинбурнской косы», - сказал Алексей Савченко.

Напомним, ранее директор парка "Кинбурнская коса" Зиновий Петрович рассказал о том, что, если раньше территорию Кинбурнской косы прославляли с целью привлечения туристов, то сегодня это стало опасным – наплыв людей увеличился в разы, а инфраструктура, чтобы справляться с этим наплывом, отсутствует.

Ранее сообщалось, что сотрудники парка «Тузловские лиманы» вместе с волонтерами WWF соорудили в лимане Бурнас, что в Одесской области, искусственный остров.