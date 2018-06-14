Мэр Николаева отказался выносить на голосование вопрос по тарифам - «маршрутчики» грозят устроить забастовку

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отказался выносить на голосование членов исполкома вопрос повышения тарифа на проезд в маршрутном такси города. В свою очередь водители «маршруток» пригрозили, что в пятницу, 15 июня никто не выйдет на маршрут.

Об этом стало известно в четверг, 14 июня во время заседания исполкома.

Напомним, что на прошлом заседании исполкома, 8 июня вопрос по повышению тарифа на проезд в городском транспорте не поддержали.

Отметим, что в сегодняшней повестке дня вопроса о повышении тарифа не было, однако представители фирм перевозчиков пришли на заседание исполкома и призывали пересчитать обоснованный тариф, а также «отказаться от политики» во время принятия решения.

Так, замдиректора «Авто-Виола плюс» Игорь Терехин заявил, что затягивать с этим решением нельзя, но повышение тарифа до 5-6 гривен не спасет ситуацию, так как машин стало меньше, ведь водители уходят в частные предприятия, а пассажиров осталось такое же количество. Также выступали и другие представители фирм-перевозчиков, которые призывали членов исполкома сегодня же проголосовать за повышение, что бы хоть как-то улучшить ситуацию.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич заявил, что на сегодняшнем заседания нет смысла выносить вопрос на голосование.

- Не хватит голосов, решение не пройдет. Среди членом исполкома есть человек, который должен заявить о конфликте интересов (имел ввиду директора фирмы-перевозчика «Алан Техно» Ингу Шаповалову), - это раз, - сообщил Сенкевич.

Также он вспомнил про GPS-трекеры, которые должны стоять на всех маршрутных такси, ведь ранее он заявлял, что не будет голосовать за поднятие тарифов, пока не увидит все маршрутки в онлайн-режиме. Стоит отметить, что на прошлом заседании исполкома, где вопрос не поддержали, Сенкевич заявил, что готов поддержать повышение тарифа и про трекеры не вспоминал.

Помимо этого, главврач БСМП Александр Демьянов стал призывать всех членов исполкома поддержать повышение тарифа сегодня же. Однако городской голова Николаева не стал выносить вопрос на голосование. Также он напомнил, что обратиться в торгово-промышленную палату, чтобы там подсчитали тариф на проезд в маршрутных такси Николаева.

После заседания исполкома «маршуртчики» вышли на улицу и стали заявлять, что с завтрашнего дня они устроят забастовку, а всем водителям, которые выйдут будут портить машины и разбивать стекла. В частности, было предложение начать забастовку уже сегодня, с 11:00, однако один из водителей предложил сегодня доработать в обычном режиме, а забастовку устроить завтра. На этом и сошлись. Стоит отметить, что большинство водителей остались перед зданием Николаевского городского совета в ожидании сессии, которая начнется в 11:00.

Напомним, ранее в Николаевском городском совете пришли к выводу, что для маршрутов до 10 километров правильной ценой за проезд будет 4 гривны, свыше 10 километров - 5 гривен и свыше 20 километров - 6 гривен.