Умер известный советский актер и режиссер Станислав Говорухин

Советский режиссер и актер, депутат Госдумы России Станислав Говорухин, скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

По его словам, режиссер умер в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни.

Станислав Говорухин - советский режиссер и актер. Последние 30 лет он занимался политикой.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Говорухин был режиссером более 20 фильмов, среди которых: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок» (последний его фильм, вышедший в 1999 году). Он сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении.

С 2005 года Говорухин возглавлял комитет Госдумы РФ по культуре.

Напомним, в московской больнице на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков.