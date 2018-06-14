«Трагедия всей Украины»: николаевцев зовут почтить память 49 десантников, самолет которых сбили террористы

В четверг, 14 июня, николаевцев зовут вместе почтить память 49 украинских военнослужащих, самолет которых сбили террористы в 2014 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

«14 июня четыре года назад врагом был сбит военный самолет. 49 погибших. Страшное горе постигло их семьи. Трагедия всей Украины. Сегодня в 18:00 призываю всех собраться у Николаевской ОГА и помолиться. Почтим память наших защитников», – написал Савченко.

Напомним, что 14 июня 2014 года на территории Луганской области боевики сбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса. Самолет загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В марте 2017 года суд отправил в тюрьму на семь лет генерала Виктора Назарова. Назаров как тогдашний руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия террористов на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей. Кроме того, в акте указано, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть «осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника» и был проинформирован о террористической угрозе.