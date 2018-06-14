Когда сын судьи беспределит: Справедливость есть, но за нее надо бороться

Константин Кутурланов Мой друг Артем Дыбленко в своем блоге уже высказался относительно ситуации, которая имела место быть с нашим общим товарищем, автомобиль которого пострадал от одного homo, который далеко не sapiens. Но я не могу сдержать слов. И других слов у меня просто нет.

Просто тварь! Тот, кто знает всю историю с этим отпрыском судьи, да и историю самой судьи, меня поймёт. Люди, которые по убеждениям и по здравому смыслу защищали мать этого у*бка, теперь столкнулись с ее отпрыском, от которого не требовали ничего заоблачного, а просто извиниться!

Но, несмотря на это, я убеждён, что справедливость есть и за неё необходимо бороться! И одно я знаю точно: если бы ситуация 2014 года, которая была тогда в Корабельном суде, повторилась бы, кое кто точно так же защищал здравый смысл, несмотря на то, что у судьи сын – у*бок!