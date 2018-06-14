Аварийная бригада «Николаевводоканала» за четыре часа поменяла полутонную задвижку

Аварийная бригада ГКП «Николаеводоканал» в ночь с 12 на 13 июня за четыре часа провела работы по замене задвижки весом 450 кг.

Видео работ размещено на видеохостинге YouTube.

«В ночь с 12 на 13 июня аварийно-ремонтная бригада под руководством мастера Виктора Орельского заменили сорокалетнюю чугунную задвижку, весящую 450 кг на новую стальную. Работы проходили ночью, ведь были запланированы заранее», – говорится в описании к видео.

Как известно, в ночь на среду, 13 июня во всем Ингульском районе Николаева на несколько часов ночью выключали воду из-за работ по замене запорной арматуры.