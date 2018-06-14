Представители перевозчиков «продавили» вынесение вопроса по тарифу – мэр Николаева созывает внеочередной исполком

В четверг, 14 июня, представители перевозчиков Николаева добились внеочередного заседания исполкома, на котором в третий раз поднимут вопрос о повышении тарифа на городской транспорт.

Об этом шла речь в ходе первого пленарного заседания 39 сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что с утра, 14 июня, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отказался выносить на голосование членов исполкома вопрос повышения тарифа на проезд в маршрутном такси города. В свою очередь водители «маршруток» пригрозили, что в пятницу, 15 июня никто не выйдет на маршрут.

Александр Сенкевич На сессии Сенкевич дал слово представителям перевозчикам отметив, что те, в свою очередь «попросили вынести вопрос повышения тарифа в маршрутном такси на ближайшее заседание исполкома или созвать внеочередной исполком».

- Я пообещал им, что дам возможность обратиться к депутатскому корпусу, мы отработаем этот вопрос в политических партиях, фракциях, общественных организациях. Дадим возможность членам исполкома, которым вами был сформирован, дадите им свои рекомендации, мы с вами соберем внеочередной исполком по этому вопросу, - сообщил мэр.

Эдуард Волошинович В свою очередь глава общественного союза «Инфраструктура Николаевщины» Эдуард Волошинович заявил, что «ситуация в сфере перевозок критическая и ухудшается каждый день».

- Последний раз тариф устанавливался в 2015 году, который, к сожалению, был политическим, как и все предыдущие до этого тарифы. За это время стоимость всех материалов, оборудования выросла. Тариф не поднимался. Мы понимаем, что любое увеличение затрат перевозчика без изменения тарифа – неизбежно сказывается на качестве перевозок, - сообщил он.

Также Волошинович добавил, что за последние полтора года количество подвижного состава уменьшилось в два раза. И соответственно интервал движения автобусов увеличился и количество людей в транспорте тоже увеличилось.

- Более года перевозчики добиваются справедливого решения со стороны исполнительной власти. По Законодательству Украины единственным органом, который имеет право и обязанность принимать тариф является исполком. Более года исполком бездействует. Исполком бездействует. Есть тариф, который составили специалисты, он составляет - 6, 37 гривен. Сегодня на заседании исполкома выносился вопрос, предлагается 5 гривен – это политический тариф, но принятие его позволит приостановить ухудшение ситуации. Перевозчики доведены до апатии. Просим депутатов повлиять на наш исполком, - заявил глава общественного союза.

Игорь Терехин По словам директора ЧП «АвтоВиола Плюс», председателя совета директоров предприятий перевозчиков Игоря Терехина еще «есть возможность сохранить то, что еще может двигаться» и все-таки следует повысить тариф.

- Мы не говорим о приобретении нового подвижного состава, об улучшении качества подвижного состава, не о притоке новых водительских кадров к нам. Но если мы сегодня затянем решения этого вопроса, то город уйдет в никуда с точки зрения перевозок пассажиров в транспорта. С пятницы количество подвижного состава уменьшилось на 25%. У нс уже крик души. С таки тарифом перевозить уже просто невозможно, - сообщил он.

В конечном итоге, Сенкевич сообщил, что в пятницу, 15 июня, специально для этого вопроса созовут внеочередной исполком.

- Я предлагаю выслать каждому информацию о ценообразовании тарифа, который обработал отдел цен департамента экономики, чтобы Вы персонально изучили проведенную работу, в онлайн режиме задали свои вопросы, предоставляли информацию для разъяснений. Предлагаю завтра провести внеочередное заседание исполкома, где вынести только один этот вопрос. Всех депутатов, желающих выступить на исполкоме, я приглашаю. Поработайте с делегированными вами членами исполкома, выскажите им свое мнение, - резюмировал он.

Также ранее сообщалось, что на прошлом заседании исполкома, 8 июня вопрос по повышению тарифа на проезд в городском транспорте не поддержали.