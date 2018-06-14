В Москве подготовили изолятор для арестованных футбольных болельщиков: «Пиво, шашлык и большие экраны»

В Москве власти сделали евроремонт в спецприемнике, куда во время чемпионата мира могут попасть арестованные иностранные болельщики.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский политик Алексей Навальный.

Он 30 суток провел под арестом за участие в протестном движении. И в этот раз политик попал в модернизированную камеру. Навальный пишет, что после чемпионата мира «золотая карета превратится в тыкву».

«Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи».

«Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть – курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, я специально записал: Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борщ с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлык из свинины, но для тех, кто кошер/халяль, есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!».

«Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок-студенток. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит, дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды».

Напомним, что ранее контрразведка США порекомендовала не брать смартфоны и ноутбуки на ЧМ в России.