В Ирландии более 2,5 тысяч женщин установили мировой рекорд по купанию голышом

Более двух с половиной тысяч обнаженных женщин разных возрастов устроили купание на морском пляже в Ирландии в рамках благотворительной акции по борьбе с раком у детей и побили мировой рекорд.

Об этом пишет «Лига.net» со ссылкой на «The Independent».

2505 участниц ежегодного мероприятия под названием Strip and Dip (буквально – «Разденься и окунись») искупались в воде температурой всего 12 градусов на уединенном пляже в ирландском графстве Уиклоу.

В итоге акция, которой уже шесть лет, установила новый рекорд Гиннеса по самому массовому купанию голышом – предыдущий был зафиксирован в австралийском Перте в 2015 году, когда обнаженными в воду зашли одновременно 786 человек.

Участницами Strip and Dip в этом году стали женщины, которых так или иначе коснулись онкологические заболевания. Целью нынешнего мероприятия был объявлен сбор средств для ирландской благотворительной организации по борьбе с детским раком. По последним данным, организаторам удалось собрать более €315 тысяч.

Напомним, что американский спринтер побил мировой рекорд в беге на 60 метров.