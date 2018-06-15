«Знойные сюжеты», - фотограф показал атмосферные снимки николаевской степи

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В жаркие летние дни степные края Николаевской области приобретают особый шарм. Поля, птицы и пыльные дороги – все это можно встретить на южных просторах.

Именно такую подборку фотографий опубликовали в группе «Місто Миколаїв сьогодні», сообщает интернет-журнал «NikLife».

В серии «роад-фото» показаны «знойные» сюжеты, которые как нельзя лучше передают атмосферу июльской степи.

«Возле села Новогригорьевка Николаевского района», – поделились локацией в группе.

Фотограф поймал в объектив летящих аистов, запечатлел колосящиеся поля и уходящие вдаль дороги.

Напомним, что ранее николаевские фотографы показали, какой необычной была зима в этом году.

Вадим Богданов

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русскийобщество