В Николаеве пожаловались на «бессмертные» точки продажи кваса, которые регулярно демонтируют, но они возвращаются

Житель Николаева жалуется на точки разлива кваса, которые демонтируют, но каждое утро продавцы с бочками кваса опять располагаются на улицах.

Об этом написал местный житель Андрей Коваленко на странице Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

По словам местного жителя, несмотря на демонтаж, квас продолжают продавать из точек разлива.

— Возникает закономерный вопрос: владельцы точек продажи кваса оплачивают Администрации Ингульского района ежевечернюю уборку или это за бюджетные средства такая спонсорская помощь? – написал Андрей Коваленко.

Николаевец также привел примеры нескольких обращений местных жителей на точку разлива кваса на улице Южной по проспекту Богоявленскому. Оба раза сотрудники Администрации Ингульского района отчитывались, что точки убраны и в доказательство публиковали фото, однако бочки с квасом продолжали появляться на том же месте. Последний раз точку убрали 13-го июня, однако, в четверг, 14-го она появилась на прежнем месте.

В ответ на это директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев отметил, что, как и в случае с незаконной торговли колбасными изделиями и молочной продукцией прямо с автомобилей на улице, в первую очередь, точки разлива кваса должны игнорировать сами горожане.

— Демонтаж – это хорошо, но нужно чтоб и горожане озаботились своим здоровьем и перестали покупать продукты в неотведенных для этого местах, - написал Андрей Ермолаев.

Напомним, жительница Николаева пожаловалась на предпринимателей, торгующих колбасными изделиями прямо с автомобилей, некоторые из которых даже не оборудованы холодильными витринами.