«Шабаш и никто не работает», - депутат горсовета Исаков недоволен, что подрядчик долго ремонтирует коллектор на Лесковой

Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков недоволен тем, что работники «Укрспецоборудование», с которым «Николаевводоканал» заключил договор на замену канализационного коллектора по улице Лесковой не спешат выполнять ремонтные работы.

Об этом он заявил в ходе сессии, в четверг, 14 июня.

Депутат отметил, что вопрос вроде бы сдвинулся с мертвой точки, и 6 июня начались работы. Но порядчики не работают полный световой день, как обещали.

Сергей Исаков (слева) - Я по поводу многострадальной улице Лесковой. Вы помните сколько усилий мы приложили для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. И 6 июня вроде как начались работы. Я вас информирую, что подрядчик работает в светлое время суток. Но, вчера в 9:10 люди были, но к работе не приступили. Сегодня я был там в 8:40, тоже ходили, но никто ничего не делал. В 18 часов, я не знаю, как сегодня, но в понедельник, во вторник и среду шабаш, и никто не работает. Если такими темпами мы будем делать аварийные объекты, то мы их никогда не сделаем», — обратил внимание Исаков.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич дал протокольное поручение директору «Николаевводоканала» Борису Дуденко проконтролировать выполнение работы по календарному графику и лично доложить по этому вопросу на следующем пленарном заседании сессии.

Стоит отметить, что подрядчик за выполнение работ получит 8 миллионов 500 тысяч 339 гривен. Также согласно документации работы должны выполнить за три месяца и сдать их до 29 августа нынешнего года.

Напомним, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

Также, в мэрии Николаева планируют обратиться в Раду с просьбой пересмотреть законы, из-за которых ликвидация аварии по Лесковой затянулась