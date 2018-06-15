Во французской деревне построили туристический кемпинг из перевернутых рыбацких лодок

Главная достопримечательность небольшой деревни Экиан-Пляж на побережье в северной Франции – район, целиком состоящий из перевёрнутых кверху дном рыбацких лодок, превращённых в туристические номера, кафе и даже общественные туалеты.

Об этом сообщает «Tjournal».

Традиция давать лодкам вторую жизнь появилась ещё в 19-м веке. Их заново смолили и использовали в качестве крыши, водружаемой на деревянное основание.

Обычай возродили в 90-е годы 20-го века. Тогда из перевёрнутых лодок соорудили кемпинг для туристов, оснащённый современными удобствами. Аренда одного номера обойдётся примерно в 300 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец построил дом в виде 12-гранника.