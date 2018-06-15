«Он устал», - мэр Николаева заявил, что директору департамента ЖКХ Палько стоит поработать в других структурах

Александр Сенкевич Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что по прежнему недоволен результатами работы директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрея Палько и считает, что ему следует поработать в другом месте.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ», в четверг, 14 июня.

Напомним, ранее Сенкевич рассмотрел служебную записку о завершении расследования в отношении Палько от 24 мая и постановил завершить это расследование 31 мая.

- В последнее время мы очень часто слышим нарекания на его работу от депутатского корпуса. Я думаю, что ему стоить поработать в других организациях, у него очень хорошие профессиональные качества, в направлении водоснабжения, отопления. Я бы предложил ему немного отдохнуть и поработать там в «Водоканале», в облтеплоэнерго, или в каких-то других структурах. Департамент ЖКХ сегодня, как бельмо на глазу, вызывает очень большие нарекания, в основном, в его работе, - рассказал Сенкевич.

Также городской голова отметил, что «Палько устал и надо пробовать нового человека» и добавил, что по истечению отпуска он встретиться с директором департамента, чтобы принять дальнейшее решение.

В свою очередь, Сенкевич заявил, что если Виталий Кузнецов, который на данный момент является первым заместителем директора департамента ЖКХ, проявит себя в работе, то он не исключает варианта назначения его на должность директора.

- Виталий Валерьевич, пока себя показывает достаточно хорошо. Будем смотреть на его дальнейшую работу, но я рассматриваю его в качестве руководителя данного департамента. О его назначении я пока не принимал решения, не совсем этично при существующем директоре департамента принимать решениям по этому поводу, - отметил мэр.

Напомним, что ранее Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Николаева Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить.

Добавим, что 24 мая трудовому коллективу департамента ЖКХ первого заместителя директора департамента - Виталия Кузнецова.