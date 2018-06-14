Супрун развеяла мифы про соду и перекись водорода, а также рассказала о последствиях «чудодейственного» оздоровления

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает развеивать мифы о «болезнях» и «лечении» украинцев.

В этот раз на своей странице в Facebook она рассказала о «чудодейственных» методах «здорового питания» с помощью соды, перекиси и расторопши.

Комментарий по поводу такого «питания» Супрун взяла у врача гастроэнтеролога-диетолога Натальи Дынник.

«Употребление соды для улучшения обмена веществ или кислотно-щелочного баланса, чаще всего просто с водой и натощак – плохая идея», — пишет чиновница.

Последствия такого «лечения» могут быть фатальными: сода повышает кислотность желудка, что может вызвать язву желудка и двенадцатиперстной кишки, а в отдельных случаях — перфорацию и желудочно-кишечное кровотечение, во время которых спасти человека может только операция в условиях реанимации.

«Длительное потребление соды нередко вызывает электролитные нарушения, повышается уровень натрия и уменьшается уровень калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образованию камней в почках, нередко даже к таким осложнениям, как отек мозга», – подчеркивает врач.

Методика употребления перекиси водорода вообще не имеет доказательной базы для применения — только «мысли одного автора-профессора».

«Пациенты верят в чудо-таблетку и часто попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом», — говорится в сообщении.

Злоупотребление самолечением, особенно при назначении себе желчегонных средств, тоже может иметь серьезные последствия для здоровья.

«Особенно это касается пациентов с уже установленной желчнокаменной болезнью. Им вообще противопоказано употребление любых средств, содержащих травы с желчегонным свойствами, например, расторопшу. Такое «лечение» может привести к обострению холецистита, выходу камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентное состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита, когда только хирургическая помощь может спасти», – пояснила врач.

По ее словам, чтобы предотвратить желчнокаменную болезнь, надо регулярно завтракать здоровой пищей с полезными жирами, делать небольшие перерывы между едой и отказаться от кофе натощак. А чтобы быть здоровым, надо есть много овощей и фруктов, пить достаточно воды и ограничивать продукты, содержащие сахар, соль и белую муку.

«Как видим, поесть или попить что-то только потому, что это советуют в интернете — не лучший путь к крепкому здоровью и долголетию», — подчеркивает врач.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью. Также Супрун рассказала, как уберечь здоровьепри долгом пользовании смартфоном.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.