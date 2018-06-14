Опубликовано видео, как Зефирка и ее медвежонок плавают в бассейне в Николаевском зоопарке

В Николаевском зоопарке показали утренние развлечения белой медведицы Зефирки и её медвежонка.

Видео опубликовано на странице зверинца в Facebook, сообщает интернет-журнал «NikLife».

В ролике показано, как под пение птиц два медведя – большой и маленький – бегают по вольеру, прыгают в воду и толкают друг другу большой розовый мяч.

Напомним, что маленький медвежонок родился в ночь на 8 декабря 2017 года. С тех пор к семейству белых мишек прибавилось немало внимания – о них писали посты, снимали видео и постоянно любовались через стекло вольера.

Напомним, что в Николаевском зоопарке бегемотов выпустили в летний вольер, чтобы они приняли «спа-процедуры».