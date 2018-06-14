В Николаеве нашли 17-летнюю девушку, которая сбежала из дому в Херсоне

В Николаеве полиция нашла 17-летнюю девушку из Херсона, которая сбежала из дома. Пропавшую школьницу разыскивали неделю.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Школьница ранее неоднократно покидала место жительства и занималась бродяжничеством. На этот раз она утром закрыла родителей в доме и убежала. В тот же день ювенальные полицейские нашли ее в Херсоне и вернули домой. Но на следующий день девушка снова убежала. Ориентировки о розыске девушки разместили в наиболее посещаемых местах, распространяли в СМИ.

- Скоро мы получили телефонный звонок от жительницы Николаева. Она рассказала, что похожую девушку видела в центре города, - сообщил начальник отдела ювенальной превенции Ярослав Шанько.

С помощью николаевских коллег херсонские ювенальные полицейские нашли несовершеннолетнюю беглянку в центре Николаева. С девушкой все хорошо. Она рассказала, что все время жила у друзей. Также пояснила, что ей нравится жить отдельно от родителей и ни от кого не зависеть. Полицейские увезли школьницу домой, с ней и родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, что ранее на Николаевщине отец отправил маленьких детей купить ему водку и их госпитализировали с отравлением.