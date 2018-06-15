Николаевские «маршрутчики» не устроили обещанную забастовку - транспорт ездит в обычном режиме

В пятницу, 15 июня в Николаеве во всех районах города маршрутные такси вышли на работу в обычном режиме.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич отказался выносить на голосование членов исполкома вопрос повышения тарифа на проезд в маршрутном такси города. В свою очередь водители «маршруток» пригрозили, что в пятницу, 15 июня никто не выйдет на маршрут.

Так, на остановках людей такое же количество, как и в предыдущие дни. Также не уменьшилось и количество транспорта на маршрутах.

Горожане отмечают, что по проспекту Богоявленскому, Мира и в микрорайоне Лески проблем не наблюдается, однако жители микрорайона Ракетное урочище сообщают, что уже полчаса ожидают транспорт.

Напомним, что заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета, где будут в третий раз будут рассматривать вопрос о повышении тарифов на перевозку в общественном городском транспорте перенесли на пятницу, 22 июня.