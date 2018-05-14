Рано рукоплескали

О назначении директора «Николаевэлектротранса»

Как известно, кадры решают все. Известно и то, что городской голова Александр Сенкевич в 2015 году пришел к власти без полноценной команды, не имея скамейки запасных. С тех пор ситуация в лучшую сторону так и не изменилась – мэр продолжает нас удивлять нелепыми кадровыми решениями. Недавно он допустил очередную грубую ошибку.

Речь, как вы, уважаемые читатели, уже поняли из заголовка, о городском коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

В теории коммунальные предприятия, даже те, которые оказывают наиболее востребованные и социально значимые услуги, должны быть прибыльными. Это аксиома. А для того, чтобы обеспечить их прибыльность, нужна не только соответствующая материально-техническая и финансово-экономическая база, но и опытный, талантливый в своем деле менеджер на директорском посту.

Вот, скажите, могут ли быть убыточными пассажирские перевозки? Неужели частные автоперевозчики «Алан-Техно», «Орион-Авто» или «Автовиола плюс», могут позволить работать себе в убыток? Конечно же, нет! Если частник, занимающийся извозом, будет нести постоянные убытки, он просто прекратит заниматься этим, невыгодным для него видом деятельности. Даже сейчас, с учетом того, что владельцы маршруток уже добрых два года как плачутся, что тариф для них убыточен и его нужно повышать чуть ли не в разы, они продолжают работать на городских маршрутах. Да, не все у них прозрачно, бухгалтерия ведется «в серую», но они работают и выполняют свою функцию – перевозят горожан, причем, не получая (за редким исключением) денег из бюджета.

А теперь возьмем «Николаевэлектротранс». Больше двух третей пассажиров, которых он перевозит – льготники, соответственно за них платит бюджет. Остальные оплачивают проезд самостоятельно. Вроде бы гарантированно выгодное дело. Но «Николаевэлектротранс» убыточен. Отчасти это носит объективный характер. Но далеко не все можно объяснить объективными причинами. Ведь если у вас есть эффективный бизнес-план, есть экономически обоснованный тариф, а за перевозку льготников вам платит бюджет – убытков быть не должно. По логике – так. Но на самом деле – не так!

Повторим, НЭТ убыточен. По итогам трех кварталов прошлого года он вошел в число тех 11 городских коммунальных предприятий, которые сработали с убытком (для справки: всего в городе четыре десятка коммунальных предприятий). По итогам первого квартала убыточных предприятий стало уже 19. Но даже на этом нарастающем общем фоне НЭТ уверенно вырвался на «почетное» первое место по убыточности. Его убыток составил 62,5% от убытков всех городских коммунальных предприятий, притом, что коллектив НЭТ составляет только 16% от общей численности работников всех коммунальных предприятий в эквиваленте полной занятости. По показателям убыточности НЭТ уверенно катится вниз и умудрился перегнать даже горводоканал, где только персонала в два раз больше, а энергозатраты и материально-техническая база – вообще несоизмеримы.

НЭТ был убыточным и прежде, но не настолько. В нынешнем году предприятие установило абсолютный антирекорд и оказалось на пороге отключения электроэнергии, что угрожало остановкой всего городского электротранспорта. Какие-то деньги на погашение долгов по энергоснабжению НЭТ получил, но угроза транспортного коллапса по-прежнему довлеет над ним.

Так почему же автоперевозчики как работали, так и работают, а НЭТ стремительно покатился в пропасть?

Все просто.

В течение предыдущих лет директором ГКП «Николаевэлектротранс» был Дмитрий Лисовский – человек, выросший на этом предприятии, прошедший все ступени роста и знающий его, словно свои пять пальцев. При нем ситуация была стабильной, зарплата платилась вовремя и даже повышалась, отчасти – за счет сокращения избыточного управленческого персонала и наведения порядка со сбором выручки. Предприятие за свой счет выполняло ремонты, развивало вагоно-ремонтные мастерские. В 2015 году город закупил для НЭТ несколько десятков чешских трамваев и троллейбусов, пусть и «бэушных», но вполне готовых к многолетней эксплуатации. Тогда мэрию времен Юрия Гранатурова критиковали за то, что транспорт якобы куплен по завышенной цене. Но проверки убедительно доказали, что это не так. А в прошлом году НЭТ пережил ревизию со стороны Госаудитслужбы. И тоже серьезных нарушений выявлено не было. Зато позитив налицо: количество подвижного состава и рабочих мест выросло, вырос выход на линии, сократились интервалы движения. Электротранспорт стал более удобным для николаевцев.

Но с приходом А.Сенкевича и нынешнего горсовета вокруг электротранса начались закулисные игры. Администрацию и коллектив постоянно третировали, мешали работать, пытались устраивать «революции». Персонально этим занимался председатель профильной транспортной комиссии горсовета Владимир Евтушенко, которого однажды разозленные водители чуть было не вынесли за белы рученьки и ноженьки с территории троллейбусного депо.

Вместо того чтобы прекратить травлю и дать электротрансу нормально работать, руководство города навязало предприятию нового заместителя директора в лице Виталия Матвеева – молодого выходца из банковской сферы, не имеющего никакого опыта работы на электротранспорте. А в начале этого года Д.Лисовского вынудили уйти и сделали этого самого В.Матвеева исполняющим обязанности директора.

Как человек далекий от проблем отрасли, он не смог продержаться тут и нескольких месяцев: перессорился с большей частью коллектива, проводил непонятные для людей псевдореформы, раздувал управленческий штат. При этом основная задача, ради которой его, банковского служащего, сюда и взяли – привлечение европейских кредитов для развития предприятия – так и не была решена. Зато чуть не сгорело депо №3, увольнялись специалисты, срезались доплаты персоналу, истощился резерв запчастей, что привело к сокращению выхода подвижного состава на линии, начались задержки с зарплатой.

В такой ситуации руководству города было бы проще всего вернуть на предприятие прежнего руководителя, снятого и.о. мэра Татьяной Казаковой. Тем более что и сам А.Сенкевич, в октябре отстраненный от должности, по решению суда уже вернулся в кресло мэра.

Но, как оказалось, Александр Федорович легких путей не ищет. Д.Лисовского он возвращать не стал, а назначил новым директором того самого депутата-бузотера Владимира Евтушенко, годами третировавшего коллектив НЭТ и пытавшегося всеми возможными путями выжить его руководство. И теперь стало понятным для чего — все оказалось до пошлого банальным: чтобы самому занять директорское кресло. А в отношении предыдущего руководителя, дабы окончательно вывести его из игры, доблестные правоохранители открыли досудебное расследование, подозревая его якобы в получении неправомерной выгоды при распоряжении имуществом предприятия. Хотя после прошлогодней тотальной проверки Госаудитслужбы таких вопросов к нему не возникало.

Итак, главный интриган и противник Д.Лисовского, депутат В.Евтушенко добился своего – занял его место. Так решил А.Сенкевич.

Хорошо это или плохо? Давайте разберемся.

Прежде всего, с приходом нового директора НЭТ возник конфликт интересов. С одной стороны В.Евтушенко – председатель комиссии горсовета по транспорту, с другой – директор транспортного коммунального предприятия того же горсовета. Получается, он сам себе дает задания, принимает решения, сам их выполняет и сам же себя контролирует (без рекомендаций профильной депутатской комиссии, которые он подписывает в качестве ее председателя, ни одно решение горсовета по НЭТ принято не будет). Это нонсенс, тут нужно выбирать: или ты председатель транспортной комиссии, или – директор электротранса. Однако этот нонсенс особо не смущает А.Сенкевича. К слову, Александр Репин – председатель другой комиссии горсовета, ведающей вопросами жилищно-коммунального хозяйства, еще несколько лет назад аналогично был назначен А.Сенкевичем заместителем директора департамента ЖКХ. А потом попал в поле зрения правоохранительных органов. Не исключено, что та же участь ждет и В.Евтушенко.

К слову, интерес к В.Евтушенко правоохранители несколько лет назад уже проявляли. Пока он обвинял других в нарушении закона, его самого суд за коррупционное правонарушение оштрафовал на 5,1 тыс. грн. Правда, позже решение отменили, но на весьма спорных основаниях, ведь документы подтверждают, что он вступил в конфликт интересов, голосуя за решения горсовета, которые были выгодны лично ему самому. Говорят, вроде бы в дело вмешался тогдашний губернатор Вадим Мериков, решив помочь В.Евтушенко. Также известно об обширных связях В.Евтушенко в силовых структурах. К примеру, его близкий друг – бывший зам. начальника УМВД в Николаевской области Артур Войтенко, люстрированный после известных событий. Есть и другие влиятельные знакомства. Не оттуда ли и всплыло досудебное расследование в отношении Д.Лисовского, которого В.Евтушенко героическими усилиями прямо-таки выживал из кресла директора НЭТ? А что, надо же добить конкурента. Хотя что-то подсказывает, что дело против Д.Лисовского яйца выеденного не стоит и в итоге развалится.

Сегодня В.Евтушенко, пользуясь депутатским статусом, чуть ли не хватает всех за грудки: электротранс убыточен, это главная для города проблема, его нужно срочно финансировать, дайте много-много денег: миллионы, десятки миллионов, а иначе электротранспорт станет.

Но все это ерунда, ведь еще год – два назад предприятие работало стабильно, несмотря на травлю, организованную В.Евтушенко, и тогда никто не угрожал, что электротранспорт остановится. Теперь же он добился своего: НЭТ стремительно приближается к состоянию коллапса. Так было во времена другого директора – Андрея Кондратьева, который настолько любил жить на широкую ногу, что чуть не довел электротранс до полного банкротства. Похоже, что сегодня ситуация может повториться. Уже и так видно, что после ухода Д.Лисовского троллейбусы горят, долги растут, а зарплаты выплачиваются с задержками.

Объяснить происходящее несложно. Выжив Д.Лисовского, сначала Т.Казакова на предприятие поставила одного дилетанта, а теперь А.Сенкевич – другого. Ведь В.Евтушенко прежде не имел никакого отношения к электротранспорту. А тут – бах! – и сразу директор коллектива в 700 человек.

Трудовая биография В.Евтушенко вообще не блещет достижениями. Многие помнят, что был на ул. Садовой некогда процветавший хлебозавод №2, впоследствии «Каравай». Когда его возглавил В.Евтушенко, предприятие было остановлено и полностью уничтожено, люди остались без работы. А вот хлебозавод №1, к которому В.Евтушенко, к счастью, не успел приложить свои умелые ручки, процветает и сегодня.

Проявил он себя и в горсовете, да так, что предприниматели города решили собирать подписи за его отзыв. Вот, к примеру, надувные батуты на площади Победы, проспекте Мира и Театральной, на которых любила развлекаться местная детвора. Всё это стараниями депутата было запрещено и демонтировано, хотя их владельцы официально занимались предпринимательской деятельностью и платили налоги. Вследствие «гиперактивности» В.Евтушенко они оказались у разбитого корыта и даже устроили акцию протеста перед горисполкомом, выступая против того, что им не дают работать законно. Перед мэрией они выставили те самые батуты и детские машинки.

Роль депутата – помогать людям, а не создавать им искусственные препятствия. Депутат – это помощник и созидатель, а не тот, кто живет одними запретами и критиканством. Очевидно, что депутатский мандат – не для него.

Еще один примечательный момент заключается в том, что В.Евтушенко был депутатом от Партии регионов, а потом от её преемника – «Оппозиционного блока». Так вот, «Оппоблок» открестился от его назначения директором электротранса. Глава «Оппоблока» в горсовете Игорь Дятлов откровенно заявил, что вопрос назначения В.Евтушенко на фракции не рассматривался и уж тем более депутаты не делегировали его на этот пост. Налицо еще один конфликт – между В.Евтушенко и партией, раскрученным брендом которой он воспользовался, чтобы стать депутатом.

Теперь перейдем к его декларации, которую несложно найти в открытом доступе. Вы не поверите, но судя по её содержанию, этот 65-летний чудак, родившийся в один день с Карлом Марксом, за свою жизнь так ничего для себя и не нажил: у него нет ни машины, ни квартиры, ни домовладения, ни земельного участка, ни ценных бумаг. Ничего! Одни только долги: 1,5 млн. грн. перед банком, еще 50 тыс. – перед частным лицом. А за весь прошлый год он получил лишь 20815 грн. зарплаты на ООО «Глобус-плюс» (из-за голосования в пользу которого суд и признал его, депутата горсовета, виновным в конфликте интересов и оштрафовал) да 25 тыс. грн. пенсии. Гол как сокол! В одном из интервью он даже договорился до того, что живет в офисе. Бомж! Хотя на деле живет этот «бомж» в нехилом двухэтажном особняке на ул. Радостной.

Остается напомнить об «интеллигентности» В.Евтушенко. Кто был на заседаниях комиссий с его участием, тот поймет: тыканье, презрительное фырканье, демонстративное неуважение к собеседникам – привычное для него дело. Долго ли работники НЭТ будут терпеть такое надменное барство по отношению к себе?

Мэр назначил его на пост директора электротранса вроде как с испытательным сроком на полгода. Что произойдет за это время?

Во-первых, неожиданно в полтора раза увеличится выручка предприятия. Все скажут: ух, какой молодец! На самом все объясняется просто: именно под него, сразу после его назначения директором НЭТ, горисполком увеличил цену проезда в электротранспорте в полтора раза.

Во-вторых, в предприятие постараются влить много миллионов бюджетных гривен – наших с вами, налогоплательщиков, денег, которыми наверняка можно было бы распорядиться более рационально, пустив на реализацию полезных и значимых для города проектов. А ведь еще недавно сам В.Евтушенко высказывался против развития электротранспорта, усомнившись в необходимости прокладки троллейбусной линии вокруг Намыва, мол, это навредит пляжникам (там вообще запрещено купаться, о каких «пляжах» может идти речь?). По такой логике, троллейбус на электротяге – вообще вредный вид транспорта. То ли дело коптящие маршрутки-развалюхи!

Без адекватного бизнес-плана, без полноценного учета пассажиропотоков, без целостной концепции развития городских пассажирских перевозок и с учетом всего сказанного выше электротранс с таким «выдающимся» руководителем ждет судьба приснопамятного хлебозавода №2. Во всяком случае, эффект от многомиллионных бюджетных вливаний для предприятия будет краткосрочным. А потом директор запоет, что нужны все новые и новые бюджетные транши.

А тут еще и кредиты для НЭТ, которые город собирается брать в Европейском инвестиционном банке и в ЕБРР. Вы уверены, что с таким руководителем их используют эффективно? Куда более вероятно, что непреодолимое желание присосаться к бездонной кормушке кончится громким международным скандалом, а возвращать миллионы евро будет не В.Евтушенко а мы, простые николаевские налогоплательщики.

Сейчас В.Евтушенко по инерции пока еще обвиняет во всех проблемах прежнее руководство предприятия. Потом будет искать причины собственных неудач в объективных обстоятельствах. А дальше… Дальше для НЭТ все равно придется искать нового, опытного и компетентного директора. Вам это не напоминает старый бородатый анекдот о трех конвертах?

Просто диву даешься, как руководство мэрии может совершать такие непростительные кадровые ошибки. Ведь и ежу понятно, что толку от горе-руководителя – никакого, что результат нас ждет исключительно отрицательный. Но нет, мы продолжаем чудить.

Впрочем, почему «мы»? Назначение В.Евтушенко это персональная ответственность одного конкретного человека – мэра Николаева.

Александр Федорович, оно вам нужно?