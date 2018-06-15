Полиция задержала водителя, в чьей машине дети обнаружили взрывчатку - мужчина находился в Ровенской области

В Ровенской области, 15 июня, полиция задержала владельца машины, в которой в Киеве взорвалась взрывчатка, в результате чего пострадало четыре ребенка.

Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В Киеве, вчера – дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля Волга, открывают бардачок – раздается взрыв – кругом кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены - один не приходит в себя. Владелец Волги, вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины. По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области», - написал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве во дворе дома прогремел взрыв, пострадало четверо детей – двое из них в реанимации.