Фекалии загрязняют пляж на Намыве - коммунальные службы ремонтируют прогнившую канализационную трубу

Источником загрязнения пляжа в микрорайоне Намыв является загрязнение реки фекальными массами, которую незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что лабораторные исследования показали, что на пляжах в Николаеве показатель индекса ЛКП превышает санитарно-гигиенические нормативы. В частности, в районе зоны отдыха «Намыв» зафиксировано превышение индекса колифага в пять раз (500 при норме 100 на литр).

«Поскольку выше и ниже по течению Бугского лимана индекс ЛКП превышает норму более чем в 3 раза, а в районе Намыва превышение достигает 4800 раз, было сделано предположение, что источником загрязнения являются фекальные массы, которые незаконно бросают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ливневая воды в этом месте отводится металлической трубой в лиман на расстоянии примерно 250 метров от берега, однако от воздействия коррозии в трубе возникло несколько отверстий недалеко от берега.

«Именно через них в воду у зоны отдыха и попадали загрязняющие вещества. В настоящее время по заказу департамента ЖКХ Николаевского городского совета подрядной организацией выполняются работы по очистке ливневой канализации», - сообщает управление ЧС.

Напомним, что в Николаеве как места массового отдыха на воде определили пляжи «Стрелка» и «Прибой» в Центральном районе, пляж «Чайка» в Корабельном районе и береговую зону на улице Лазурной на Намыве.