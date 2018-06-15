«Он может умереть за свои взгляды», - Стивен Кинг выступил в поддержку освобождения Сенцова

Стивен Кинг Американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Так, писатель напомнил, что 14 июня начался первый день Чемпионата мира по футболу в России и 32-ой день голодовки Сенцова.

«Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды», - написал Кинг.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.