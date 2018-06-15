В Николаевском пабе «Ципа» приглашают на выходные на свежее крафтовое пиво

К выходным в “Ципу” прибыла свежая поставка пива от одноименной гуцульской пивоварни. В этот раз, говорят бармены - особо удалась “Ципа під травов”. Ранние летние травы, собранные на высокогорных полянах, насытили пиво ярким освежающим вкусом и ароматом. То, что нужно в наших южных жарких широтах.

В заведении говорят, сейчас на кране сформировалась отличная подборка пива на любой вкус. Можно прийти продегустировать всю палитру вкусов гуцульского крафта, или же выбрать для себя, свое любимое не фильтрованное пиво ручной работы.

Сегодня на кране от Ципы:

Близниця - с пшеничным солодом.

Чорна Гора - для любителей темного класического пива.

Ципа Біла - ярко выраженый Лагер.

Ципа Золота - для любителей золотистых Элей.

Ципа Plombir - мягкость в этом пиве обеспечивает добавление лактозы во время варки.

Ципа Червона - гуцульский красный эль.

Ципа Під Травов - пиво с высокогорными травами.

Сидр на яфинах - экспериментальный, кисленький, отлично балансирует десерт.

Ципа На молоці - стаут с лактозой, баланс горежи и мягкости.

Ципа 100 - супер горькое пиво для любителей гастрономического экстрима.

Black Ella - экспериментальное пиво з австралийским хмелем Элла.

Ципа Чорна - насыщенный стаут (темное пиво) с яркими солодово-женными тонам во вкусе.

Дружеские пивоварни:

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Volta Grapefruit IPA

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Паб Ципа находится по адресу Соборная, 2В (двор кинотестра “Родина”). Резерв столиков по телефону 073 026 2709