«Только не вниз»: на форуме «Нового курса Украины» в Киеве неизвестный оголил торс перед Тимошенко

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фото: Сергей Гайдай
В Киеве, 15 июня, во время выступления лидера фракции ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко, на сцену вышел мужчина, который поговорив с ней, начал раздеваться до пояса.

Данный инцидент произошел во время прямого эфира форума «Новый курс Украины».

Так, речь Тимошенко неожиданно прервал неизвестный мужчина, который вышел к ней, вручил букет цветов, а позже оголил торс.

 - Я Вас люблю. Я Вам очень верил. Мы хотим в Европу. И я буду делать все, чтобы это было так. Только не вниз, я Вас прошу, -  выступил он.

В свою очередь Тимошенко заявила, что только так и будет. Примечательно, что на спине у мужчине красовалась надпись «Новый курс Украины», а стрелка была направлена вниз, а не вверх. 

фото: Сергей Гайдай
фото: Сергей Гайдай
фото: Сергей Гайдай

Ранее сообщалось, что встречу Лукашенко и Порошенко пыталась сорвать девушка из «Femen» с голой грудью.

Олена Мельниченко

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русскийобщество