В Николаеве медики сделали беременной женщине операцию на мозге и спасли ее ребенка

В Николаеве врачи спасли беременную женщину, которой срочно нужно было сделать операцию на мозге, и ее новорожденного ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе управления охраны здоровья Николаевской ОГА.

История случилась накануне Дня медицинского работника. Молодая женщина из Вознесенска вынашивала вторую беременность и ее иногда беспокоили головные боли.

На 34-й неделе беременности на приеме в женской консультации врач обратил внимание на некоторые проявления неврологической болезни. Пациентку направили для дообследования на МРТ, где обнаружили новообразование головного мозга, которое привело к избыточному накоплению спинномозговой жидкости, повысило внутричерепное давление и вызвало усиление головной боли.

Перед медиками встал трудный вопрос об очередности предоставления помощи, необходимости сохранения ребенка и обеспечения безопасности матери. В Больнице скорой медицинской помощи уже неоднократно выполнялись операции беременным, но это никогда не были нейрохирургические вмешательства на головном мозге. В консилиум вошли областные специалисты по акушерству и гинекологии, нейрохирургии, детской реанимации, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по интенсивному лечению, руководители областного и городского управлений здравоохранения.

Женщину перевели в нейрохирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи. Пациентку ввели в общее обезболивание и началась работа 4-х медицинских бригад. Для спасения двух жизней задействовали большое количество персонала, от санитарок до городского анестезиолога и нейрохирургов.

«Через несколько минут после подачи наркоза в операционной нейрохирургического профиля, где всегда царит тишина, раздался детский крик, который возвестил о рождении мальчика. Качественное лекарственное сопровождение беременной позволило ребенку, родившемуся ранее сроков, получить достаточно высокие шансы на жизнь», - отмечено в сообщении.

Гинекологи и реаниматологи помогли спасти ребенка, его направили в отделение анестезиологии и реанимации новорожденных областной детской больницы.

«Гинекологи не успели закрыть операционную рану, а нейрохирурги уже начали операцию на головном мозге пациентки. Во избежание кровопотери пациентка находилась в специальном комбинезоне с нагнетанием теплого воздуха, который используется при нейрохирургических операциях», - сообщили в облздраве.

На вопрос женщины о ее состоянии она ответила, что у нее хорошее самочувствие. Она спустя трое суток просила подышать воздухом во дворе больницы, но врачи пока запрещают выход за пределы отделения и палаты. В настоящее время мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Напомним, что ранее николаевские врачи благодаря неравнодушным донорам спасли многодетную мать и ее новорожденную дочь.