В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в пиццерии на Центральном проспекте

В Николаеве 15 июня произошел пожар в пиццерии на проспекте Центральном.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили около 10:30, спасателям своевременно позвонили работники заведения. Администрация учреждения приняла первоочередные меры по недопущению распространения огня. На момент возникновения пожара в пиццерии посетителей не было, обслуживающий персонал самостоятельно вышел на свежий воздух.

Спасатели установили, что горение возникло в системе дымохода. Очаг пожара был в труднодоступном месте, а также из-за существующей угрозы распространения огня по утеплителю спасателям пришлось разобрать часть кровли. Благодаря своевременно принятым мерам они не допустили распространение пожара. В 11:45 его ликвидировали на площади 15 кв.м. Координацию действий на месте осуществляло руководство Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации системы дымохода.

Отметим, что пожар произошел в заведении «Pizza & Steak».

Напомним, что в Николаеве над микрорайоном Северный поднялся столб черного дыма из-за пожара на базе ГСМ.